В Краснодарском крае предлагают расширить применение курортного сбора

В Краснодарском крае рассматривают законодательную инициативу о введении ещё в четырёх поселениях региона курортного сбора. Об этом RT рассказали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Заявки о включении своих муниципальных образований в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева подали власти Новороссийска, Голубицкого, Новотаманского и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района.

«В случае утверждения законодательной инициативы законодательным собранием Краснодарского края, на территории указанных муниципальных образований будет проводиться эксперимент (введён курортный сбор. — RT) с 1 апреля 2020 года», — рассказали RT в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Согласно заявкам, предлагается установить ставку курортного сбора с одного гражданина старше 18 лет, который планирует проживать в том или ином объекте размещения более 24 часов, в размере 10 рублей в сутки. Это соответствует размеру курортного сбора в других районах региона.

В ведомстве также добавили, что пока заявки о включении других поселений региона в территорию проведения эксперимента властям Краснодарского края не поступали.

На сегодняшний день курортный сбор взимается в 11 поселениях Кубани, в том числе в Сочи, Анапе и Геленджике.

Ранее Краснодарский край вошёл в число самых популярных российских регионов среди иностранцев.