Названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года

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Стали известны самые популярные российские города среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.
Названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса Maps.me.

Первое место занимает Москва, второе — Санкт-Петербург.

Далее следуют Калининград и область. В список также попали Бурятия, Иркутская область, Приморский край, Адыгея, Тува, Краснодарский и Краснодарский края.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.

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