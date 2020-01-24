Названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года

Стали известны самые популярные российские города среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса Maps.me.

Первое место занимает Москва, второе — Санкт-Петербург.

Далее следуют Калининград и область. В список также попали Бурятия, Иркутская область, Приморский край, Адыгея, Тува, Краснодарский и Краснодарский края.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.