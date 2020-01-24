Названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса Maps.me.
Первое место занимает Москва, второе — Санкт-Петербург.
Далее следуют Калининград и область. В список также попали Бурятия, Иркутская область, Приморский край, Адыгея, Тува, Краснодарский и Краснодарский края.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.