СМИ: Регионы России заработали 864 млн за счёт курортного сбора

Регионы России заработали 864 млн рублей с момента введения курортного сбора, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкавказа.

Поступающие средства направляют на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов.

Лидер — Ставропольский край, который получил 276 млн рублей. С начала эксперимента реализовано 15 проектов.

В мае 2018 года курортный сбор ввели в Ставропольском и Алтайском краях, с июля того же года — в Краснодарском крае. С 2021-го к ним присоединится Крым. Эксперимент рассчитан до конца 2022 года.

Ранее kp.ru сообщал, что названы самые посещаемые туристами города России в 2019 году.