В Совфеде оценили предложение ужесточить наказание за насилие против учителя

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.
В Совфеде оценили предложение ужесточить наказание за насилие против учителя
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Норма излишняя, так как в условиях правильно построенных отношений между учителем и его учениками не может быть грубости, оскорблений и проявлений жестокости», — заявил сенатор в беседе с ФАН.

По его словам, если начнут наказывать родителей, старшеклассников, какое-то другое окружение, то это «полный абсурд».

Как отметил Морозов, с детьми нужно работать постоянно, последовательно и имея терпение.

«А сложившуюся ситуацию, когда учащиеся седьмых-девятых классов могут вольготно себя вести на уроках и способны оскорблять учителей, можно исправить только за счёт правильной педагогической работы», — считает он.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН оценил необходимость введения понятия педагогической тайны для работников сферы образования.

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