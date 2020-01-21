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Эксперт прокомментировал идею ввести понятие педагогической тайны

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Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий оценил необходимость введения понятия педагогической тайны для работников сферы образования.
Эксперт прокомментировал идею ввести понятие педагогической тайны
  • РИА Новости

По его мнению, в этом нет необходимости.

Специалист отметил, что педагог знает о здоровье детей только то, что ему сообщают родители или сам ребёнок.

«Варианты, при которых учитель эти данные разглашает, наверное, теоретически могут быть. Но я не думаю, что это какое-то массовое явление. Список профессий, которые обладают таким правом тайны, существует уже не одно столетие. И зачем его расширять, я не понимаю», — признался Луховицкий в беседе с НСН.

Он также добавил, что введение подобной инициативы может привести к ухудшению ситуации для самих учителей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в правительстве выступили с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

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