Эксперт прокомментировал идею ввести понятие педагогической тайны

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий оценил необходимость введения понятия педагогической тайны для работников сферы образования.

По его мнению, в этом нет необходимости.

Специалист отметил, что педагог знает о здоровье детей только то, что ему сообщают родители или сам ребёнок.

«Варианты, при которых учитель эти данные разглашает, наверное, теоретически могут быть. Но я не думаю, что это какое-то массовое явление. Список профессий, которые обладают таким правом тайны, существует уже не одно столетие. И зачем его расширять, я не понимаю», — признался Луховицкий в беседе с НСН.

Он также добавил, что введение подобной инициативы может привести к ухудшению ситуации для самих учителей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в правительстве выступили с инициативой введения понятия педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.