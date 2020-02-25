Стартовал первый этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья»

Стартовал первый межмуниципальный этап молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья» — «Гражданская активность».

Об этом сообщает телеканал «360».

Форум проводит Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Участниками первой смены станут лидеры студенческого самоуправления, общественные деятели, молодые парламентарии, начинающие политики.

«Зональные этапы форума «Я — гражданин Подмосковья» представляют собой образовательную платформу для обсуждения актуальных тем и вопросов, которые волнуют молодых людей в Московской области», — заявила министр регионального правительства по социальным коммуникациям Елена Красная.

Ранее НСН сообщала о молодёжном форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске.