В Нижневартовске открылся молодёжный форум «Нефтяная столица»

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В Нижневартовске открылся международный молодёжный научно-практический форум «Нефтяная столица».
В Нижневартовске открылся молодёжный форум «Нефтяная столица»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Ханты-Мансийский автономный округ — основной нефтедобывающий регион России. В прошлом году обеспечивал около 5% мировой добычи нефти. Нефтяники Югры на пороге добычи 12-миллиардной тонны нефти», — заявила на открытии губернатор Наталья Комарова.

Участниками форума стали молодые учёные и специалисты.

Ранее сообщалось, что мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

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