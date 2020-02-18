В Нижневартовске открылся молодёжный форум «Нефтяная столица»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Ханты-Мансийский автономный округ — основной нефтедобывающий регион России. В прошлом году обеспечивал около 5% мировой добычи нефти. Нефтяники Югры на пороге добычи 12-миллиардной тонны нефти», — заявила на открытии губернатор Наталья Комарова.
Участниками форума стали молодые учёные и специалисты.
Ранее сообщалось, что мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.
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