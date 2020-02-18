В Нижневартовске открылся молодёжный форум «Нефтяная столица»

В Нижневартовске открылся международный молодёжный научно-практический форум «Нефтяная столица».

Об этом сообщает НСН.

«Ханты-Мансийский автономный округ — основной нефтедобывающий регион России. В прошлом году обеспечивал около 5% мировой добычи нефти. Нефтяники Югры на пороге добычи 12-миллиардной тонны нефти», — заявила на открытии губернатор Наталья Комарова.

Участниками форума стали молодые учёные и специалисты.

Ранее сообщалось, что мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.