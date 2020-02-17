Международный молодёжный форум «Нефтяная столица» пройдёт 18—19 февраля в ХМАО

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Международный молодёжный научно-практический форум «Нефтяная столица» будет проходить с 18 по 19 февраля в Нижневартовске.
Международный молодёжный форум «Нефтяная столица» пройдёт 18—19 февраля в ХМАО
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

В 2020 году мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

«Этот форум всё больше признаётся сообществом молодых учёных и специалистов. В этом году конкурсных работ представлено на 30% больше, чем в прошлом. Это, как правило, проекты, которые уже внедрены», — заявил вице-губернатор Алексей Забозлаев.

В рамках деловой программы пройдут круглые столы, научно-практическая конференция, специализированная выставка.

Ранее ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.

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