В Башкирии чиновник нецензурно обругал посетителя

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на пришедшего к нему на приём местного жителя.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что посетитель снял на видео неподобающее поведение чиновника, а потом опубликовал ролик в социальных сетях.

По данным агентства, мужчина пришёл попросить построить дорогу до его деревни. Однако чиновник заявил, что этот участок построят в последнюю очередь. Когда же зашёл вопрос о документации, Кожанов начал кричать на своего посетителя.

«Ты чего хотел? Что пришёл в полвторого сюда... Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?» — слышен голос на видео.

Как заявил сам Кожанов телеканалу «360», этот посетитель специально изводит весь сельсовет. По словам чиновника, мужчина был дважды судим, но получил условное наказание, а для этого условного срока ему понадобилась характеристика.

«Мы написали ему характеристику, но отразили в ней, какой он есть человек, не приукрашивая, не выдумывая, что он белый и пушистый. Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довёл», — сказал Кожанов.

В этот же раз, как отметил глава сельсовета, он довёл сотрудниц до слёз, из-за чего и произошёл соответствующий диалог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновников необходимо строже наказывать за хамское отношение к гражданам.