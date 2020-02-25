Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Цхинвала Каху Газзаева, обвиняемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.
Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
  • РИА Новости

«Выслушав мнения сторон, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Кахе Газзаеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 («Убийство по предварительному сговору») и ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение оружия») УК России», — приводит ТАСС решение судьи.

Отмечается, что, согласно версии следствия, Газзаев причастен к убийству Иванькова.

Ранее суд арестовал Муртаза Шаданию, ещё одного подозреваемого в убийстве.

По версии следователей, он осуществлял слежку за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в него стреляли, а также вёл наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.

Летом 2009 года Иванькова тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался.

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