Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.
Свою вину он не признал, но упомянул о двух судимостях: за наркотики и за кражу.
О задержании Шадании стало известно в четверг, 6 февраля. По версии следствия, он следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в него стреляли, а также вёл наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.
Летом 2009 года Иванькова тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался.