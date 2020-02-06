Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

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Басманный суд Москвы заключил под стражу Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.

Свою вину он не признал, но упомянул о двух судимостях: за наркотики и за кражу.

О задержании Шадании стало известно в четверг, 6 февраля. По версии следствия, он следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в него стреляли, а также вёл наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.

Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.

Летом 2009 года Иванькова тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Спустя несколько месяцев он скончался.

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