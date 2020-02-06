Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика

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Правоохранительные органы задержали в Москве Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
  • РИА Новости

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По версии следствия, Шадания вёл скрытое наблюдение за вором в законе «для установления его образа жизни и выбора места убийства». Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия, из которого стреляли в жертву.

Как отмечается, в день нападения около одного из столичных ресторанов обвиняемый вёл наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.

В июле 2009 года Япончика тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Через несколько месяцев он скончался.

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