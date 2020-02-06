Задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
- РИА Новости
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
По версии следствия, Шадания вёл скрытое наблюдение за вором в законе «для установления его образа жизни и выбора места убийства». Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия, из которого стреляли в жертву.
Как отмечается, в день нападения около одного из столичных ресторанов обвиняемый вёл наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
В июле 2009 года Япончика тяжело ранили на выходе из ресторана на Хорошёвском шоссе. Через несколько месяцев он скончался.