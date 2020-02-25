Путин назвал Язова выдающимся военачальником
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«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа», — говорится в телеграмме близким маршала, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал Язова человеком-легендой.
Маршал умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.
Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.