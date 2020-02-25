Путин назвал Язова выдающимся военачальником

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося в возрасте 95 лет маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа», — говорится в телеграмме близким маршала, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал Язова человеком-легендой.

Маршал умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.