Шойгу назвал Язова человеком-легендой

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
Шойгу назвал Язова человеком-легендой
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что Язов «был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром».

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

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