Генерал в отставке Виктор Ермаков прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова

Генерал армии в отставке Виктор Ермаков рассказал о вкладе маршала Советского Союза Дмитрия Язова в вооружённые силы страны.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что жизнь Дмитрия Язова служит примером для всех военных.

Ермаков подчеркнул, что на посту министра обороны Язов много сделал для укрепления боевой готовности Вооружённых сил Советского Союза.

«Я лично считаю, что такие, как Дмитрий Тимофеевич Язов, — это легенда нашего армейского коллектива, легенда наших вооружённых сил, и память о нём будет долго жить, потому что он делал всё для того, чтобы Родина была сильной, а армия эту сильную страну защищала надёжно и уверенно», — заявил он.

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.