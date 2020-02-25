В Новосибирской области из-за ОРВИ приостановлена работа 61 школы
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Об этом, как сообщает ТАСС, на оперативном совещании правительства региона сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
По данным регионального Минздрава, эпидемиологический порог в Новосибирской области превышен на 35%.
«Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы», — сообщил Федорчук.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 21,7%.
18 февраля сообщалось, что недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны.