В Новосибирской области из-за ОРВИ приостановлена работа 61 школы

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Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена в Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ, полностью в регионе закрыты 18 образовательных учреждений.
В Новосибирской области из-за ОРВИ приостановлена работа 61 школы
  • © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, на оперативном совещании правительства региона сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По данным регионального Минздрава, эпидемиологический порог в Новосибирской области превышен на 35%.

«Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы», — сообщил Федорчук.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 21,7%.

18 февраля сообщалось, что недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны.

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