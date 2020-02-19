В Оренбургской области заявили о снижении заболеваемости ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 21,7%.

Как сообщает RIA56 со ссылкой на данные ведомства, с 10 по 16 февраля на территории региона было зарегистрировано 15 600 случаев заболеваний.

Специалисты отмечают снижение во всех возрастных группах, однако в некоторых образовательных учреждениях учебный процесс пока не восстановлен.

Уточняется, что занятия не проводятся в школах Сорочинска, уроки отменены в 36 классах 11 школ.

Кроме того, карантин продолжается в десяти группах пяти детских садов в девяти районах Оренбуржья.

Ранее URA.RU сообщало, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.