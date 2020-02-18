В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

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Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
  • РИА Новости

«При подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране были привиты более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области введён карантин по ОРВИ и гриппу. Эпидемический порог превышен почти на 32%. За прошедшую неделю полностью закрылись два детсада, частично закрыты 27 классов в 12 школах.

10 февраля в Свердловской области было объявлено о начале эпидемии ОРВИ

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