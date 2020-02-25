В России заявили о риске закрытия нескольких крупных сахарных заводов

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В России в сельскохозяйственном сезоне 2020—2021 годов могут закрыться заводы по производству сахара, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
В России заявили о риске закрытия нескольких крупных сахарных заводов
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, в группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

Уточняется, что российские крупные производители сахара «Продимекс» и «Агро-инвест» уже заявляли о планах временно приостановить производство.

Ранее сообщалось о значительном снижении цены на сахар в России на фоне роста мировых цен на этот товар.

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