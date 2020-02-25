Эксперт спрогнозировал рост цен на непродовольственные товары в России

Цены на бытовую технику в России в 2021 году могут вырасти на 13%, а на электронику — на 9%. Об этом заявил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Кроме того, на основе изучения мнения 800 ритейлеров в «Деловой России» полагают, что стоимость обуви в 2021 году может увеличиться на 5%, а одежды — на 2%.

В декабре 2019 года вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что цены на импортируемые в Россию автомобили в 2020 году могут увеличиться из-за роста затрат на утилизацию.