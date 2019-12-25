Козак допустил подорожание импортных автомобилей в России

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Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключает, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили. При этом те машины, производство которых локализовано на российской территории, существенно не подорожают.
Козак допустил подорожание импортных автомобилей в России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, российские власти оказывают существенную поддержку автопрому с точки зрения стимулирования производства автомобилей и с точки зрения поддержки спроса. В том числе субсидируется спрос на автомобили российского производства экономического класса. 

Он отметил, что в кабмине ожидают, что автопроизводители локализуют производство на территории России и это будет «не просто отвёрточная сборка», а «производство автокомпонентов и так далее». Козак добавил, что практически во всех компаниях локализация развивается достаточно быстрыми темпами. 

Вице-премьер ответил на вопрос о возможности подорожания иномарок в России после Нового года. Он рассказал, что увеличен утилизационный сбор — «примерно 2—5% от стоимости автомобиля, это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию».

«Поэтому вынуждены были утилизационный сбор собрать, и вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают», — заявил он. 

Козак уточнил, что автомобили производителей, локализованных на территории России или имеющих высокий уровень локализации, не подорожают существенно благодаря системе мер поддержки российского автопрома. 

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что не ожидает существенного подорожания автомобилей из-за утилизационного сбора. 

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