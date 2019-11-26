Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — цитирует его Интерфакс.
По словам Мантурова, это также не отразится на цене зарубежных автомобилей, так как доля индексации утилизационного сбора в стоимости таких машин составляет от 2% до 5%.
«Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — заверил глава Минпромторга.
В ведомстве считают, что индексация утилизационного сбора позволит «сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации».
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что правительство согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили в России с января 2020 года.
Позднее было опубликовано соответствующее постановление кабмина.