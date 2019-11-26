Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — цитирует его Интерфакс.

По словам Мантурова, это также не отразится на цене зарубежных автомобилей, так как доля индексации утилизационного сбора в стоимости таких машин составляет от 2% до 5%.

«Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — заверил глава Минпромторга.

В ведомстве считают, что индексация утилизационного сбора позволит «сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что правительство согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили в России с января 2020 года.

Позднее было опубликовано соответствующее постановление кабмина.

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