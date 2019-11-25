Опубликовано постановление кабмина об индексации утильсбора на машины
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- РИА Новости
«Установлено, что с 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы», — говорится в сообщении на сайте.
Как отмечается, в отношении транспортных средств, ввозимых физлицами для личного пользования, показатель не изменится вне зависимости от объёма двигателя.
Согласно тексту, ставки вырастут на 46,1% для машин с двигателем до 1 л. и на 145% — с двигателем от 3,5 л.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что цены на автомобили вырастут из-за утильсбора.
Утилизационный сбор был введён в 2012 году.