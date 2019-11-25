Цены на автомобили в России могут вырасти в 2020 году из-за утильсбора

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Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Цены на автомобили в России могут вырасти в 2020 году из-за утильсбора
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Как отмечается, больше всего ставки вырастут в сегменте легковушек — на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а от 3,5 л — больше (145%). 

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака объяснили повышение ставок реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. 

В проекте бюджета уже учтена индексация сбора. Так, рост поступлений в следующем году оценили в 150,2 млрд рублей, с импорта машин намерены собрать 77,3 млрд рублей.

Машины подорожали бы и без утильсбора из-за ряда объективных факторов, говорится в материале, однако это окажет дополнительный эффект. По словам собеседников издания, об одномоментном скачке цен речь не идёт.

Ранее сообщалось, что средний чек за товары и услуги для российских водителей за год вырос на 22%.

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