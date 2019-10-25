Расходы российских автовладельцев увеличились в 2019 году

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Средний чек за товары и услуги для российских водителей за год вырос на 22%, особенно подорожало топливо.
Расходы российских автовладельцев увеличились в 2019 году
  • РИА Новости

Как отмечает «Российская газета», ссылаясь на результаты исследования аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги», средний чек за заправку автомобиля сегодня составляет 819 рублей.

В списке городов с самой высокой стоимостью бензина лидирует Омск. В среднем чек на АЗС составит 1204 рубля. Далее следуют Пермь и Москва. Меньше всего тратят на заправку в Волгограде, Челябинске и Екатеринбурге.

За техобслуживание и ремонт машины российские автомобилисты отдают около 4270 рублей, а средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки в стране составил 940 рублей.

Дороже всего обслуживать автомобиль в Ростове-на-Дону, Воронеже и Казани. Самый маленький средний чек оказался в Нижнем Новгороде — 640 рублей.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

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