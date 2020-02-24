Эксперт прокомментировал статью NI о «странном» российском патроне

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT материал журнала The National Interest, в котором российский боеприпас калибра 12,7 х 55 мм назван одним из «самых странных среди находящихся в активном использовании».

«Очевидно, что этот боеприпас калибра 12,7 х 55 мм очень хорош. С его помощью можно поразить любую бронированную слабозащищённую цель. Конечно, это не танк или артиллерийское самоходное орудие. Но бронетранспортёр или радиолокационную станцию этот боеприпас пробьёт», — считает эксперт.

По его мнению, информация о российских видах вооружения в американском информационном поле появляется для того, «чтобы получить деньги на новые разработки».

«Это чисто коммерческое дело», — заключил Литовкин.

Ранее NI назвал российский боеприпас калибра 12,7 х 55 мм одним из «самых странных среди находящихся в активном использовании» из-за «экстремально мощной» поражающей силы.

В издании отметили, что толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для «стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с малой скоростью».