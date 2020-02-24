NI оценил достоинства «странного» российского патрона
- РИА Новости
Как отмечает издание, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для «стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с малой скоростью».
NI подчёркивает, что это делает патроны полезными в достижении таких специальных целей, как поражение противника в современном бронежилете, который не могут пробить боеприпасы с параметрами 9 х 39 мм.
Уточняется, что подобные патроны обычно используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.
Кроме того, NI выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12), с которым также могут применяться данные боеприпасы, отметив его отличительные признаки в сравнении с традиционными образцами советского и российского огнестрельного оружия.
Ранее военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest рассказал об опасности российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», которая, как считает автор, призвана зачищать укреплённые объекты противника, в том числе бункеры.