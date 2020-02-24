NI оценил достоинства «странного» российского патрона

Журнал The National Interest назвал российский боеприпас калибра 12,7 х 55 мм одним из «самых странных среди находящихся в активном использовании» из-за «экстремально мощной» поражающей силы.

Как отмечает издание, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для «стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с малой скоростью».

NI подчёркивает, что это делает патроны полезными в достижении таких специальных целей, как поражение противника в современном бронежилете, который не могут пробить боеприпасы с параметрами 9 х 39 мм.

Уточняется, что подобные патроны обычно используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.

Кроме того, NI выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12), с которым также могут применяться данные боеприпасы, отметив его отличительные признаки в сравнении с традиционными образцами советского и российского огнестрельного оружия.

Ранее военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest рассказал об опасности российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», которая, как считает автор, призвана зачищать укреплённые объекты противника, в том числе бункеры.