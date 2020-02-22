Машина сбила трёх человек на остановке в Долгопрудном

Водитель на Volkswagen врезался в другой автомобиль, после чего сбил трёх человек, которые стояли на остановке в подмосковном Долгопрудном.

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

«В 14:52 в районе дома 1 по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку. В результате три человека, находившихся на остановке, пострадали», — сказали в главке.

Пострадавших госпитализировали, среди них есть 12-летний ребёнок. Обстоятельства ЧП устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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