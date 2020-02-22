Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске

Короткая ссылка
Пассажиры вагона поезда Киев — Москва, отцепленного в Брянске из-за подозрения на новый коронавирус 2019-nCoV у ехавшей в нём гражданки Китая, отпущены из карантина.
Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, у гражданки КНР диагноз также не подтвердился, она покинет Брянск в ближайшее время.

«21 человек из 22 граждан, которые были помещены на карантин, покинули карантинное помещение и отправились по своим направлениям, большинство — в сторону Москвы. Карантин снят. Все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний, в том числе и острых респираторных вирусных инфекций, не выявлено», — сообщила начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили о госпитализации в Брянске гражданки Китая с украинского поезда с высокой температурой, вагон был отцеплен и направлен в санитарный тупик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить