Албания передала России участника боёв в Сирии

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Албания передала России мужчину, который находился в международном розыске за участие в боевых действиях в Сирии. Его поместили в СИЗО.
Албания передала России участника боёв в Сирии
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании находящегося в международном розыске гражданина России Мислаева Расула Висаниевича», — цитирует РИА Новости центр общественных связей ФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как уточняется, Мислаев уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне «Исламского государства»*. Его задержали в Албании в июле 2019 года и арестовали.

В сентябре 2019 года стало известно, что ФРГ экстрадировала россиянина, которого обвиняют в вовлечении лиц в участие в незаконном вооружённом формировании.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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