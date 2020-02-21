Краснов назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов прокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с сотрудниками прокуратур Крыма и Севастополя заявил, что борьба с коррупцией остаётся одной из приоритетных задач надзорных ведомств.
Краснов назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов прокуратуры
  • РИА Новости

«В числе главных задач он определил обеспечение средствами прокурорского надзора целевого и эффективного расходования средств, выделяемых на национальные проекты, а также организацию противодействия коррупции», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Кроме того, в числе других важных направлений работы ведомств Краснов назвал обеспечение прав несовершеннолетних, сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, а также реагирование на обращения граждан.

Ранее президент России Владимир Путин включил Краснова в новый состав Совета по противодействию коррупции.

В конце января Краснов заявил о стоящей перед ведомством задаче по максимальному ослаблению коррупции за счёт жесткого реагирования на подобные преступления и создания «атмосферы нетерпимости» к ним.

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