Эксперт оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35

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Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35.
Эксперт оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35
  • РИА Новости

«Безусловно, это новое слово в технике, в авиации. Сейчас автоматизированные системы управления самолётом имеются, и довольно хорошие, которые могут выполнять практически самостоятельный взлёт, а также посадку, но до определённой высоты», — заявил Попов в беседе с радио Sputnik.

Как правило, пояснил эксперт, это высота выравнивания, когда лётчик уже хорошо видит полосу и может досадить самолёт в режиме совместного управления.

По словам Попова, полностью выполнить автоматическую посадку — это другой вид техники.

«Думаю, это перспективная работа, хороший новый шаг в эксплуатации боевой техники. И прежде всего это безопасность полётов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку.

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».

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