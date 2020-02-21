Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

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Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку, технология уже внедряется. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку
  • © РИА Новости

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ». Работа уже ведётся», — сказал генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Отмечается, что новая технология, включающая в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс, найдёт своё применение в самолётах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

«Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в ОАК сообщили о начале сборки фюзеляжа первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.

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