ОАК сообщила о начале сборки первого серийного Ил-114-300

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В России началась сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолёта Ил-114-300. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
ОАК сообщила о начале сборки первого серийного Ил-114-300

«РСК «МиГ» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолёта Ил-114-300, производимого по серийным технологиям​​​. Самолёт создаётся в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе «Сокол» будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолёта. Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что в 2019 году в подготовку производства к исполнению программы Ил-114 было инвестировано более 400 млн рублей.

В июне 2019 года Тарасенко сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

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