Эксперт оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал»

Пилот-инструктор Андрей Краснопёров оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».

«Байкал» — тот же Ан-2, только впереди у него стоит реактивный двигатель. Тот же винт, удлинённый нос. Скорость та же самая, нагрузки те же самые. Характеристики, вместимость — всё то же. Прекрасный самолёт, садится на любые площадки», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, чем больше будет самолётов, тем лучше станет обеспечение населённых пунктов.

Как отметил Краснопёров, Ан-2 уже устарел, а на «Байкале» стоит современный реактивный двигатель.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС.

Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий в беседе с URA.RU прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России.