Эксперт прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России

Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий в беседе с URA.RU прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России.

«Классическая советская система знаменитых конструкторских бюро — «Туполев», «Ильюшин», «Антонов», «Яковлев» — уже прекратила своё существование», — сказал он.

По его словам, единственным актуальным самолётом на данный момент остаётся Ил-96. Как отметил Синицкий, при этом в стране производятся новые модели.

Эксперт считает, что для России унификация будет полезна, поскольку позволит унифицировать весь модельный ряд авиалайнеров.

Ранее гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что ребрендинг — это процесс, связанный с формированием дивизиона гражданской авиации, в котором оказался бы набор активов, занимающихся гражданскими проектами.

11 декабря экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.