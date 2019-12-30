Эксперт прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий в беседе с URA.RU прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России.
Эксперт прокомментировал предложение присвоить единое название всем гражданским самолётам в России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Классическая советская система знаменитых конструкторских бюро — «Туполев», «Ильюшин», «Антонов», «Яковлев» — уже прекратила своё существование», — сказал он.

По его словам, единственным актуальным самолётом на данный момент остаётся Ил-96. Как отметил Синицкий, при этом в стране производятся новые модели.

Эксперт считает, что для России унификация будет полезна, поскольку позволит унифицировать весь модельный ряд авиалайнеров.

Ранее гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что ребрендинг — это процесс, связанный с формированием дивизиона гражданской авиации, в котором оказался бы набор активов, занимающихся гражданскими проектами.

11 декабря экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить