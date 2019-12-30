В России гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием. Об этом заявил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Как отметил Слюсарь, ребрендинг заключается в правильном формировании «целевого рыночного позиционирования структуры», которая займётся созданием и продажей гражданских самолётов, а также в правильном подходе к наименованию «продуктов этого дивизиона».

«Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолётов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — цитирует РИА Новости главу ОАК.

По его словам, ребрендинг — это процесс, связанный с формированием дивизиона гражданской авиации, в котором оказался бы набор активов, занимающихся гражданскими проектами.

Как отметил Слюсарь, это может быть Иркут, реализующий программу МС-21 и на базе которого «собирается» дивизион, а также ГСС — производитель SSJ100 и ряд гражданских активов.

«Речь идёт о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было — объединённой гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», — добавил он.

При этом он уточнил, что такие процессы требуют правильного рыночного позиционирования.

Ранее Слюсарь заявлял, что выпуск гражданских среднемагистральных самолётов МС-21 планируется увеличить до 120 лайнеров в год.

По его словам, это может произойти с помощью привлечения к их производству международных компаний.

Как отмечал глава Минпромторга России Денис Мантуров, демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, а сам самолёт — в 2027 году.