Ежегодное производство самолётов МС-21 планируется увеличить до 120
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- РИА Новости
«Мы рассматриваем возможность международной кооперации по самолёту МС-21. Наша задача — довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц», — приводит его заявление на выставке Dubai Airshow 2019 РИА Новости.
В настоящее время производство МС-21 осуществляется на заводе «Иркут» в Иркутске, оснащение которого не позволяет выпускать более 70 самолётов в год.
«Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолётов подобных компаний», — объяснил руководитель ОАК.
В сентябре МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул для участия в фестивале «Технофест».