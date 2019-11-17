Ежегодное производство самолётов МС-21 планируется увеличить до 120

Выпуск гражданских среднемагистральных самолётов МС-21 планируется увеличить до 120 лайнеров в год за счёт привлечения к их производству международных компаний, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Мы рассматриваем возможность международной кооперации по самолёту МС-21. Наша задача — довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц», — приводит его заявление на выставке Dubai Airshow 2019 РИА Новости.

В настоящее время производство МС-21 осуществляется на заводе «Иркут» в Иркутске, оснащение которого не позволяет выпускать более 70 самолётов в год.

«Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолётов подобных компаний», — объяснил руководитель ОАК.

В сентябре МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул для участия в фестивале «Технофест».