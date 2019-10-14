Мантуров оценил перспективы появления сверхзвукового бизнес-джета
- РИА Новости
«Для того чтобы реализовать этап до демонстратора, это стоит примерно $100 млн. Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить шесть с чем-то миллиардов рублей, сами или совместно», — приводит РИА Новости слова Мантурова.
Он отметил, что интерес к инвестициям в проект высказали Саудовская Аравия и ОАЭ.
Отмечается, что страны Персидского залива являются потенциальным рынком для нового самолёта.
В феврале президент России Владимир Путин предложил вернуться к идее создания отечественного сверхзвукового пассажирского самолёта.
Ранее Мантуров сообщал, что разработка сверхзвукового гражданского самолёта находится на стадии предпроектных исследований.