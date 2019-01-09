Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта

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Разработка сверхзвукового гражданского самолёта находится на стадии предпроектных исследований. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Как указал министр, на протяжении последних лет «консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта».

«Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», — цитирует Интерфакс Мантурова.

По его словам, создание «нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта — самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации».

«Мы внимательно следим за ходом работ», — подчеркнул он.

В сентябре, как писала газета «Известия», директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало заявлял, что в России после 2030 года начнётся серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов. 

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