Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта

Разработка сверхзвукового гражданского самолёта находится на стадии предпроектных исследований. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Как указал министр, на протяжении последних лет «консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта».

«Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», — цитирует Интерфакс Мантурова.

По его словам, создание «нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта — самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации».

«Мы внимательно следим за ходом работ», — подчеркнул он.

В сентябре, как писала газета «Известия», директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало заявлял, что в России после 2030 года начнётся серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов.