Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта
- © Екатерина Штукина
- РИА Новости
Как указал министр, на протяжении последних лет «консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта».
«Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», — цитирует Интерфакс Мантурова.
По его словам, создание «нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта — самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации».
«Мы внимательно следим за ходом работ», — подчеркнул он.
В сентябре, как писала газета «Известия», директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало заявлял, что в России после 2030 года начнётся серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов.