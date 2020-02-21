В московском метро появился новый тематический поезд «Путь к Победе»

В Московском метрополитене появился новый тематический поезд «Путь к Победе».

Об этом сообщает ОТР.

Запуск приурочен к 23 Февраля. Каждый вагон посвящён наиболее важным сражениям Великой Отечественной войны. В частности, можно узнать о боевых операциях, вооружении и военачальниках. Основой рассказов стали истории 60 героев.

Поезд будет курсировать в течение полугода по Кольцевой линии. Это десятый тематический состав, запущенный в столичном метро.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.