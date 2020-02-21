Эксперт прокомментировал предложение увеличить транспортный налог на старые машины

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Эксперт прокомментировал предложение увеличить транспортный налог на старые машины
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«С одной стороны, нужно обновлять парк, потому что он уже реально старый, там автомобилям по 20 лет, если мы говорим о коммерческих», — заявил он в беседе со «Взглядом».

С другой, отметил эксперт, многие малые предприятия не могут позволить себе обновление парка.

Как считает Моржаретто, можно повысить транспортный налог, но при этом предоставить какие-то льготные программы лизинга или кредитования.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин.

В октябре Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

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