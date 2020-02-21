Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал он ТАСС.

По словам министра, речь идёт только о коммерческой технике класса «Евро-3» и ниже. Её количество в России оценивается более чем в 3 млн шт.

Ранее министерство сообщило, что инициатива позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

В Федерации автовладельцев предложение назвали де-факто введением экологического налога.