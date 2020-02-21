В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

По данным ведомства, количество таких машин в стране превышает 3 млн и каждый день они наносят «непоправимый ущерб» экологии и здоровью граждан.

«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что это, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

Ранее Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на машины класса «Евро-3» и ниже. Инициатива касается только коммерческого транспорта.

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT назвал данное предложение де-факто введением экологического налога.