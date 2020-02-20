В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как сообщалось, инициатива касается только коммерческого транспорта.

«Автовладельцы однозначно воспримут это негативно. Средний возраст автомобилей в России — 13,5 года. Учёт автомобилей с низким экологическим классом вообще не вёлся, у нас огромное количество транспортных средств, у которых в свидетельстве о регистрации не стоит отметка «Евро», — считает эксперт.

По словам Клевцова, инициатива Минпромторга «де-факто называется введением экологического налога».

«Но у нас транспортный налог уже включён в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно. Экология у нас станет лучше тогда, когда для потребителей появятся экономические стимулы для приобретения новых автомобилей. На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу», — сказал он.

Ранее в Минпромторге предложили с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса «Евро-0», первого — 651,5 тыс. машин, второго — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин.

При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей.