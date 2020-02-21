Губернатор Мурманской области прокомментировал задержание замминистра имущественных отношений

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал задержание замминистра имущественных отношений региона Сергея Бунтова.
Губернатор Мурманской области прокомментировал задержание замминистра имущественных отношений
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

По его словам, чистота рядов чиновников — один из главных приоритетов.

«С одной стороны, она достигается за счёт максимальной прозрачности и регламентированности процедур, с другой стороны — за счёт работы правоохранительных органов и нашего нового органа власти в структуре правительства Мурманской области — управления по реализации антикоррупционной политики», — заявил Чибис.

Как отметил губернатор, управление тесно сотрудничает с правоохранительными органами и продолжит оказывать им максимальное содействие.

Ранее сообщалось, что задержали заместителя министра имущественных отношений региона. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 200 тыс. рублей.

URA.RU сообщало, что бывшую заведующую лабораторией Курганской областной клинической больницы оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

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