Экс-сотрудницу больницы в Курганской области оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки

Бывшую заведующую лабораторией Курганской областной клинической больницы оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Женщина через посредника получила от директора одной из компаний деньги под видом заработной платы и оплаты сотовой связи. Общая сумма оценивается в 2 млн рублей.

По имеющимся данным, обвиняемая готовила заявки по закупкам, хотя это не входило в её обязанности. По результатам торгов больница заключала контракты с указанной компанией.

Помимо штрафа, у женщины конфисковали около 2 млн рублей. По решению суда она год не сможет работать на государственной и муниципальной службе.

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