В Мурманской области задержали замминистра имущественных отношений региона
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на областное СУ СК России.
Как заявила и. о. старшего помощника руководителя ведомства Алина Александрович, чиновник дал заведомо незаконные указания подчинённым о продаже недвижимого имущества, стоявшего на балансе ГОБУ «Центр технической инвентаризации и пространственных данных», своему знакомому по заниженной стоимости.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшую заведующую лабораторией Курганской областной клинической больницы оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.