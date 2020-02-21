В Мурманской области задержали замминистра имущественных отношений региона

В Мурманской области задержали заместителя министра имущественных отношений региона. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на областное СУ СК России.

Как заявила и. о. старшего помощника руководителя ведомства Алина Александрович, чиновник дал заведомо незаконные указания подчинённым о продаже недвижимого имущества, стоявшего на балансе ГОБУ «Центр технической инвентаризации и пространственных данных», своему знакомому по заниженной стоимости.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшую заведующую лабораторией Курганской областной клинической больницы оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.