«Росконтроль» рассказал о проверке ингредиентов масленичных блинов

Сопредседатель Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал о результатах проверки ингредиентов, входящих в состав традиционных масленичных блинов.

В беседе с НСН он отметил, что самыми проблемными продуктами стали мука и масло.

«Основной ингредиент для приготовления блинов —пшеничная мука. К сожалению, именно этот продукт не совсем порадовал. Только один образец из шести оказался качественным и безопасным и может быть рекомендован к покупке. Остальные образцы, к сожалению, не прошли по вопросам сортности», — пояснил Александр Борисов.

Он добавил, что из 36 брендов сливочного масла проверку успешно прошли только девять образцов — в основном из-за фальсификации состава.

По словам специалиста, в этом году в проверенных образцах куриных яиц категории С1 не было обнаружено остатков антибиотиков.

Кроме того, 12 из 14 проверенных образцов пастеризованного молока были рекомендованы к покупке.

Ранее ФАН сообщало, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество семи брендов буженины.