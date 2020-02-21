«Росконтроль» рассказал о проверке ингредиентов масленичных блинов

Короткая ссылка
Сопредседатель Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал о результатах проверки ингредиентов, входящих в состав традиционных масленичных блинов.
«Росконтроль» рассказал о проверке ингредиентов масленичных блинов
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что самыми проблемными продуктами стали мука и масло. 

«Основной ингредиент для приготовления блинов —пшеничная мука. К сожалению, именно этот продукт не совсем порадовал. Только один образец из шести оказался качественным и безопасным и может быть рекомендован к покупке. Остальные образцы, к сожалению, не прошли по вопросам сортности», — пояснил Александр Борисов.

Он добавил, что из 36 брендов сливочного масла проверку успешно прошли только девять образцов — в основном из-за фальсификации состава.

По словам специалиста, в этом году в проверенных образцах куриных яиц категории С1 не было обнаружено остатков антибиотиков.

Кроме того, 12 из 14 проверенных образцов пастеризованного молока были рекомендованы к покупке.

Ранее ФАН сообщало, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество семи брендов буженины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить