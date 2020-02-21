В Екатеринбурге принудительно госпитализировали прибывшую из КНР девочку
- РИА Новости
Как пишут на сайте радиостанции «Говорит Москва», речь идёт о четырёхлетней девочке, которая прилетела с родителями с китайского курортного острова Хайнань.
Семья вернулась в Россию 2 февраля, а спустя 11 дней у ребёнка появились признаки ОРВИ. Мать девочки отказалась от взятия анализов и госпитализации.
По решению Кировского районного суда Екатеринбурга, в стационаре ребёнок будет находиться до 26 февраля.
Ранее сообщалось, что гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик.