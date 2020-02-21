В Екатеринбурге принудительно госпитализировали прибывшую из КНР девочку

Суд в Екатеринбурге принудительно госпитализировал ребёнка с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Как пишут на сайте радиостанции «Говорит Москва», речь идёт о четырёхлетней девочке, которая прилетела с родителями с китайского курортного острова Хайнань.

Семья вернулась в Россию 2 февраля, а спустя 11 дней у ребёнка появились признаки ОРВИ. Мать девочки отказалась от взятия анализов и госпитализации.

По решению Кировского районного суда Екатеринбурга, в стационаре ребёнок будет находиться до 26 февраля.

Ранее сообщалось, что гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик.